Впервые.

Президент РФ Владимир Путин 10 июля впервые посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017. В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" российский лидер прибыл с 30-минутной задержкой и сразу же направился к стенду японской делегации, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Вместе с главой государства ряды ИННОПРОМа обходят врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, уральский полпред президента Игорь Холманских и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Осмотрев презентацию страны-партнера выставки, глава государства перешел к стенду Группы Синара, где ему презентовали ролик про реконструкцию "Екатеринбург Арены" к ЧМ-2018. О ходе работ президенту доложили председатель совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский и член совета директоров СКБ-банка Михаил Ходоровский.

В настоящий момент компания ведет реконструкцию исторической части стадиона. Реставрации подлежат элементы, признанные памятником культурного наследия 1950-х годов: исторические стены северной и южной трибун, скульптуры сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор и здания касс. По словам Пумпянского, спортивный комплекс, рассчитанный на 35 000 зрителей, планируется сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.

Как пояснил Евгений Куйвашев, практически все строительные материалы, которые используются в реконструкции стадиона – российского или уральского производства.

Также Дмитрий Пумпянский рассказал Владимиру Путину о разработанной на заводе "Уральские локомотивы" системе "умные поезда". Она способна удаленно оценивать технические данные состава в режиме реального времени, самостоятельно проводить диагностику, контролировать местоположение поезда, вести полное видеонаблюдение.

"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин (мэр Москвы - прим.ред.) работает", - пошутил Путин.

После этого Владимир Путин направился осматривать другие стенды – в первую очередь, презентацию Свердловской области. Ключевой темой площадки Среднего Урала в этом году стало использование молодежного потенциала в инновационном развитии региона. На стенде, который представляет собой интерактивную площадку высоких технологий, отражены самые яркие образцы научно-технического творчества уральской молодежи.

Технопарк "Университетский" продемонстрировал проекты 11 своих резидентов, включая, например, экспресс-курсы управления беспилотником.

Директор научно-производственного предприятия "Структурная диагностика" Илья Карькин показал Владимиру Путину уникальный прибор, разработанный группой уральских ученых, — портативный лазерный спектрометр, способный за секунду определить точный состав любого металлического сплава. Он может применяться в самых разных сферах — от ракетостроения до коммунального хозяйства.

Руководитель фонда "Талант и успех", учредившего центр для одаренных детей "Сириус", Елена Шмелева и директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких представили президенту РФ образцы технического творчества самых юных инженеров и разработчиков региона — 5 и 6-летних детей. Один набор детского развивающего радиоконструктора подарили внукам главы государства.

"Наш главный ресурс и стратегический кадровый резерв — это наши дети: дошкольники, школьники, студенты. От того, насколько нам сегодня удастся раскрыть способности и таланты молодежи, зависит то, каким будет завтрашний день. Именно для этого мы разработали и реализуем программу "Уральская инженерная школа", создаем центр для одаренной молодежи "Золотое сечение", уральский "Сириус". Площадка ИННОПРОМа — это лучшее место для того, чтобы с одной стороны представить потенциал нашей молодежи, с другой стороны — суметь заинтересовать подрастающее поколение техническим творчеством, помочь ему в профориентации", — отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также российский лидер обратил внимание на площадку автомобильной компании Nissan, где была представлена обновленная модель Murano. "Я в 1990-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, в течение нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", - признался Путин.

Экскурсия для президента РФ, как ожидается, завершится к 12.00. После этого ИННОПРОМ-2017 распахнет свои двери для рядовых посетителей. Выставка будет проходить в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 10 по 13 июля. В нынешнем году ее главной темой является "Умное производство. Глобальный подход".

Пока же ни рядовых посетителей, ни VIP-гостей не пускают в МВЦ, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

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