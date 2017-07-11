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Путин оценил оперативность Куйвашева10 июля в 18:47

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В решении проблем населения.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил оперативность и эффективность работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом на полях ИННОПРОМа заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Уралинформбюро".

"Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому и поделился материалами по прямой линии, зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора", - сказал Д.Песков.

Он заявил, что на Среднем Урале уже начали разбираться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", руководство завода задолжало 195 работникам около 13 миллионов рублей. Люди написали жалобу Путину в ходе прямой линии, а президент передал их письмо Куйвашеву. На завод немедленно выехали министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли представители прокуратуры. Сегодня появилась информация, что работникам начали выплачивать долги.

Возбуждено три уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также о мошенничестве. Руководство завода подозревается в хищении 4 миллионов рублей. Все три дела объединены в одно.

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