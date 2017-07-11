Путин подписал указ.

Глава РФ подписал указ о шести назначениях в Росгвардии. В числе прочих состоялось официальное утверждение полковника Александра Ясинского в должности начальника управления войск национальной гвардии по Челябинской области, сообщили "Уралинормбюро" в пресс-службе южноуральского управления.

Ясинский родился в 1959 году в Краснодарском крае. Служить в органах внутренних дел он начал в 1989 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска. За годы службы поднялся до начальника Управления по координации сил и средств МВД России ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В Челябинск Ясинский переехал осенью 2016 года. Тогда же он был назначен врио руководителя регионального управления Росгвардии.