Ясинский на постоянной основе возглавил челябинскую РосгвардиюСегодня в 09:44
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Путин подписал указ.
Глава РФ подписал указ о шести назначениях в Росгвардии. В числе прочих состоялось официальное утверждение полковника Александра Ясинского в должности начальника управления войск национальной гвардии по Челябинской области, сообщили "Уралинормбюро" в пресс-службе южноуральского управления.
Ясинский родился в 1959 году в Краснодарском крае. Служить в органах внутренних дел он начал в 1989 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска. За годы службы поднялся до начальника Управления по координации сил и средств МВД России ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В Челябинск Ясинский переехал осенью 2016 года. Тогда же он был назначен врио руководителя регионального управления Росгвардии.
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