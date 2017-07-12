А за ее разглашение - снимут с поста.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила дать главам российских муниципалитетов доступ к гостайне. Губернаторов при этом наделят правом составлять список таких градоначальников и увольнять их за несоблюдение секретности.

Документ предполагает внесение поправок в законы "О государственной тайне" и "Об общих принципах организации местного самоуправления", передает "Уралинформбюро".

Вероятнее всего, нововведение коснется только руководства "закрытых" муниципалитетов. "Перечень таких глав будет очень короткий. В случае принятия, документ коснется считанного числа чиновников, которые возглавляют муниципалитеты (например, ЗАТО), где есть оборонные предприятия либо предприятия государственной важности", - цитирует "Коммерсант" главу экспертного совета Всероссийского совета местного самоуправления, сенатора Вячеслава Тимченко.

Предполагается также, что мэров будут под расписку предупреждать об ответственности за нарушение законодательства.