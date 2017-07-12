Вместе с главой гордумы.

Думу Нижней Туры и конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы этого городского округа 12 июля вызвали в суд. В 16.00 в горсуде начнется рассмотрение иска главного специалиста комитета по ЖКХ администрации города Сергея Корнелюка, который рассказал "Уралинформбюро", что, по его мнению, ряд претендентов был снят с недавнего конкурса безосновательно.

"В решении конкурсной комиссии не представлены оценочные листы по каждому кандидату. То есть непонятно, по каким критериям отсеяны или допущены те или иные участники конкурса. Эти листы, как выяснилось, вообще не заполнялись. Завтра будет заседание у Сергея Мерзлякова (председатель местной думы – прим.ред.) по тем же самым обстоятельствам. А 20 июля состоится судебное заседание у еще одного кандидата – Глеба Козлова", - пояснил Корнелюк.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 13 июня на заседании Нижнетуринской думы депутаты (в усеченном составе) избрали главой городского округа 29-летнего Алексея Стасенка. Ранее он работал старшим следователем СК РФ в Верхней Пышме, главным специалистом по взаимодействию с правоохранительными органами в администрации Верхней Пышмы и юристом в службе безопасности "УГМК-Холдинг". В судебном процессе Стасенок значится заинтересованным лицом наравне с главой гордумы С.Мерзляковым.

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