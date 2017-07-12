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Силовики нагрянули с обысками к советнику главы МУГИСОСегодня в 15:57

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Юлии Вершецкой.

12 июля 2017 года силовики нагрянули с обысками к советнику главы МУГИСО Юлии Вершецкой, сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе свердловского УФСБ отказались комментировать оперативные действия. Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга порекомендовал обратиться за информацией в Четвертое следственное управление. Официальный представитель ведомства Эрнест Кочетков не берет трубку, а у самой Ю.Вершецкой отключен телефон.

Следует напомнить, что силовики давно наблюдают за деятельностью министерства. С весны 2016 года в отношении экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова и нескольких его замов расследуется уголовное дело о коррупции и растрате. А в конце декабря 2016 года было возбуждено дело в отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Его обвиняют в получении взяток от предпринимателей за общее покровительство.

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