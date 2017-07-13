Из-за вмешательства в "российское" дело.

В Белом доме назвали "смехотворной" идею конгрессменов-демократов об импичменте президенту США Дональду Трампу. Официальный представитель администрации главы государства Сара Сандерс отметила, что подобное предложение является политической игрой в худшем смысле.

Днем ранее конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин вынесли на рассмотрение вопрос об импичменте Дональду Трампу. Президента США обвиняют в создании препятствий правосудию при расследовании по делу о возможном вмешательстве России в политические процессы в Штатах, в частности в выборы главы государства в 2016 году, передает "Уралинформбюро".