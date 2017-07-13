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Самые богатые чиновницы России заработали 220 миллионовСегодня в 14:06

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На десятерых.

Самые богатые чиновницы России трудятся в Госдуме. К такому выводу пришли аналитики Forbes Woman при составлении ТОП-10 служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти, заработавших больше всех в 2016 году. Рейтинг составлялся на основе деклараций членов парламента страны, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ.

Представительницы нижней палаты парламента заняли семь из десяти строчек списка. Возглавила его депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина с доходом 56,2 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

На втором месте оказалась представитель Республики Тыва в Совете Федерации, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Она задекларировала доход в 28,7 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, заработавшая 24,5 миллиона рублей.

Также в первую пятерку вошли глава СовФеда Валентина Матвиенко (22,9 миллиона рублей) и член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина (16,5 миллиона).

Далее в списке: член комитета Госдумы по энергетике от "Единой России" Наталья Назарова (15,7 миллиона), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 миллиона), замглавы комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 миллиона), зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 миллиона) и член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 миллиона).

При этом, отмечают составители рейтинга, в список не попали сотрудницы Центрального банка, так как они не являются федеральными чиновниками. Их доходы оказались более впечатляющими. Например, зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Ксения Юдаева за год заработали 74,3 и 31,9 миллиона рублей соответственно. Тогда как их непосредственный руководитель Эльвира Набиуллина - лишь 26,9 миллиона рублей.

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