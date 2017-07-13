Приоритетном для инвалидов и сирот.

Депутатам Заксобрания Свердловской области от "Единой России" не удалось вернуть не исходную законопроект о первоочередном зачислении в детсады и школы детей-инвалидов, детей-сирот и детей сотрудников учреждений.

11 июля документ, который, как предполагалось, должен был получить отрицательное заключение соцкомитета ЗакСо, был встречен положительно – несмотря на негативный отзыв облпрокуратуры, за его принятие проголосовали 5 из 6 депутатов.

"Видимо "Единая Россия" захотела сразу же пересмотреть такое решение, поэтому на среду на 16.00 было назначено внеочередное заседание комитета по соцполитике. Однако кворум, а это минимум 4 члена комитета, собрать не удалось", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Евгений Зяблицев.

При этом, как отмечает народный избранник, у единороссов есть все шансы вернуть решение к первоначально запланированному отклонению, поскольку они имеют достаточное для этого количество мест в соцкомитете.



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