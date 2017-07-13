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Самолет Путина кружил над ХельсинкиСегодня в 18:15

Но не приземлился.

Финские СМИ заметили 12 июля в небе над аэропортом Хельсинки-Вантаа самолет ИЛ-96-300. Он сделал пару заходов на посадку и затем покинул воздушное пространство финской столицы.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в среду над Хельсинки действительно кружил самолет, выполнявший рейс L9071. Он вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский, долетел до Вантаа и вернулся из Хельсинки 13 июля, сообщает "Уралинформбюро".

Это был ИЛ-96-300 специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96014. Он обслуживает первых лиц государства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует совершить визит в Финляндию 27 июля.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
наивные мечты семьи пенсионеров Сегодня в 18:18

Уважаемый господин Путин, пожалуйста, присмотрите там для нас домик со всеми удобствами, ибо жить в России невыносимо тяжело. Может власти Финляндии сделают такое доброе дело для нас, позволят нам туда переехать и тихо и спокойно там жить?

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