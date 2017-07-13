Но не приземлился.

Финские СМИ заметили 12 июля в небе над аэропортом Хельсинки-Вантаа самолет ИЛ-96-300. Он сделал пару заходов на посадку и затем покинул воздушное пространство финской столицы.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в среду над Хельсинки действительно кружил самолет, выполнявший рейс L9071. Он вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский, долетел до Вантаа и вернулся из Хельсинки 13 июля, сообщает "Уралинформбюро".

Это был ИЛ-96-300 специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96014. Он обслуживает первых лиц государства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует совершить визит в Финляндию 27 июля.