С подозрением на сотрясение мозга.

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов попал в больницу после задержания. Он утверждает, что травму ему нанес сотрудник полиции.

"В связи с тем, что полицейский Овчинников меня толкнул на забор, у меня подозрение на сотрясения мозга. Я вначале подумал, что травма не серьезная, но потом меня начало рвать, появились и другие симптомы. Мне вызвали скорую, и приехавшая бригада приняла решение о госпитализации. Думаю, еще несколько дней я пробуду в больнице", - сообщил "Уралинформбюро" экс-омбудсмен.

Задержание произошло 13 июля на одной из автостоянок в Челябинске, предположительно принадлежащих брату Севастьянова. Последний приехал, чтобы препятствовать якобы незаконному демонтажу объекта.



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