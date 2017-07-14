Сами уже не справляются.

Депутаты Верховной рады Украины намерены каждое пленарное заседание начинать с чтения молитвы "Отче наш". Соответствующий законопроект размещен на официальном портале парламента, передает "Уралинформбюро".

Прибегнуть к помощи Всевышнего решили представители разных политических партий: "Блока Петра Порошенко", "Оппозиционного блока" и "Самопомощи".

Инициатива направлена на рассмотрение руководству Рады.

В ответ первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко предложила кропить всех в украинском парламенте святой водой, "так как засилье бесноватых зашкаливает".