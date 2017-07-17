С подачи Путина.

Министерство иностранных дел России поддержит заявочную кампанию Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025. Такое поручение МИД получило от Владимира Путина, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области. Президент уверен, что опыт ИННОПРОМа позволит столице Урала провести международную выставку на самом высоком уровне.

Речь идет о создании специальной рабочей группы по продвижению заявки, подключении к заявочной кампании посольств РФ за рубежом. Ранее глава МИДа Сергей Лавров высоко оценивал работу Свердловской области по налаживанию международных связей.