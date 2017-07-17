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В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальникСегодня в 18:14

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Отдел возглавил Эдуард Воронин.

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Николай Барабанов ушел в отставку. Его кресло занял майор Эдуард Воронин.

Эту информацию подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: "Появившаяся сегодня в некоторых СМИ информация о смене руководителя подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу является достоверной. Это не "утка". 17 июля в городском гарнизоне полиции состоялось оперативное совещание по итогам работы территориальных ОВД по борьбе с преступлениями в 1 полугодии текущего года. Врио начальника УМВД Сергей Кулагин в присутствии прокурора города Светланы Кузнецовой, и.о. главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко и всего личного состава полиции представил нового руководителя подразделения УЭБиПК.

На эту должность в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области Михаила Бородина от 12 июля назначен майор полиции Эдуард Воронин. Его не не только представили, но и выразили слова поддержки и высказали напутственные слова в том нелегком деле, которым ему сейчас предстоит заниматься. Это достойный офицер, не один год проработавший на ниве борьбы с преступностью, хорошо знающий обстановку на вверенной территории".

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