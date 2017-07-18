Предыдущего уволили за слишком большую зарплату.

Югорский фонд капитального ремонта объявил конкурс на должность руководителя. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

В соответствии с приказом окружного Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики к участию в конкурсе допущены 6 человек. Среди них и Елена Дарибабина, которая почти полтора года исполняла обязанности гендиректора организации. Предполагаемая дата проведения конкурса – 25 июля.

Предыдущего директора фонда Сергея Макарова уволили еще в феврале 2016 года. Такое решение приняло окружное правительство. Поводом стала миллионная зарплата чиновника.

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