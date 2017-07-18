Украина сама себя дискредитировала.

Для выхода из тупиковой ситуации, сложившейся на Украине, следует создать на переходный период до трех лет новое государство - Малороссию. Такое заявление сделал в Донецке глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, передает "Уралинформбюро".

"Рождение" нового федеративного государства с широкой автономией кроме Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поддержали 19 регионов Украины.

Конституционный акт об образовании нового государства зачитал в Донецке и.о. заместителя председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев, пишет ТАСС.

"Мы, представители бывших регионов Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемником Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - говорится в документе. Столицей новой страны был назван Донецк.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Его спровоцировала попытка новых киевских властей подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Хотя перемирие объявлялось неоднократно, боевые действия продолжаются до сих пор.