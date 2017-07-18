Свердловских автомобилистов освободили от штрафов за парковку на газонахСегодня в 15:23
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Депутаты ЗакСо.
Депутаты свердловского Заксобрания в ходе заседания 18 июля 2017 года признали недействующей норму регионального закона "Об административных правонарушениях", служившую основанием для выписки штрафов любителям парковаться на газонах, передает "Уралинформбюро".
Формально народные избранники исполнили решение областного суда, который еще в декабре 2016 года признал эту норму незаконной. Парламентарии пытались обжаловать вердикт в Верховном суде РФ, однако там решение свердловских коллег оставили без изменений.
По словам первого вице-спикера ЗакСо Виктора Шептия, ликвидированная норма была одним из самых эффективных рычагов в борьбе с административными правонарушениями. Он также отметил, что парламентарии продолжат работу в данном направлении, предлагая соответствующие изменения в федеральное законодательство.
Штраф для любителей "газонной" парковки составлял от 1000 до 5000 рублей для граждан и от 20 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных и юридических лиц, передает "Уралинформбюро".
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