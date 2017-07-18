И это не предел.

С начала работы в октябре 2016 года Госдума VII созыва сэкономила 28,437 миллиона рублей за счет пропусков парламентариями пленарных заседаний. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

Согласно регламенту, каждый отгул депутата, взятый за свой счет с уведомлением руководства, "стоит" около 17 000 рублей. Прогул заседания без предупреждения об отсутствии обходится в 3,5 раза дороже - в 60 000 рублей. Все сохраненные средства возвращаются в бюджет, передает "Уралинформбюро".

Однако, по словам Савастьяновой, пропусков без объяснений у парламентариев не было. Они отсутствовали в связи с отпусками, больничными или рабочей необходимостью.

Стоит отметить, что ужесточение дисциплины стало поводом для ухода из нижней палаты федерального парламента ряда депутатов.