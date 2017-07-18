Депутаты-прогульщики сэкономили Госдуме 28 миллионовСегодня в 17:40
- Текст
И это не предел.
С начала работы в октябре 2016 года Госдума VII созыва сэкономила 28,437 миллиона рублей за счет пропусков парламентариями пленарных заседаний. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова.
Согласно регламенту, каждый отгул депутата, взятый за свой счет с уведомлением руководства, "стоит" около 17 000 рублей. Прогул заседания без предупреждения об отсутствии обходится в 3,5 раза дороже - в 60 000 рублей. Все сохраненные средства возвращаются в бюджет, передает "Уралинформбюро".
Однако, по словам Савастьяновой, пропусков без объяснений у парламентариев не было. Они отсутствовали в связи с отпусками, больничными или рабочей необходимостью.
Стоит отметить, что ужесточение дисциплины стало поводом для ухода из нижней палаты федерального парламента ряда депутатов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:24
Навального обязали выплатить "Кировлесу" 2 миллиона рублей
Вместо 16.Сегодня в 18:04
ИННОПРОМ-2017 принес ЕВРАЗу развитие производства
С применением иностранных технологий.Сегодня в 17:42
Курганца накажут за гроб на крыше
Его ждет штраф.Сегодня в 17:40
Депутаты-прогульщики сэкономили Госдуме 28 миллионов
И это не предел.Сегодня в 17:33
Власти Староуткинска отказались платить за атаку урагана
Четверти пострадавших жителей.Сегодня в 17:22
В Екатеринбурге бывший директор МУПа попал под "уголовку"
Из-за железнодорожных тупиков.Сегодня в 17:16
ВИЧ-инфицированного пермяка посадили за изнасилование
На 4 года.Сегодня в 17:12
В Екатеринбурге демонтируют Макаровский мост
С северной стороны.Сегодня в 17:03
Новая схема расчета прожиточного минимума добавит свердловчанам денег
В 2017 году.Сегодня в 16:56
Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах
Из-за проблем с муниципальным фильтром.Сегодня в 16:41
В ДТП под Тюменью погибли 2 человека
Еще у 1 мужчины серьезные травмы.Сегодня в 16:37
"Завокзалье" Екатеринбурга стало на букву "Ж"
Там "вырастут" 15-этажные жилые дома.Сегодня в 16:28
В Миассе автоледи на Hyundai "отбросила" кроссовер на остановку
После столкновения.Сегодня в 16:26
В Челябинской области свиньи затоптали памятник участникам ВОВ
Власти обещают решить проблему.Сегодня в 16:17
В екатеринбургском парке нашли труп мужчины
На месте работают следователи.
Главные новости
- Сегодня в 16:56Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах
- Сегодня в 16:26В Челябинской области свиньи затоптали памятник участникам ВОВ
- Сегодня в 15:23Свердловских автомобилистов освободили от штрафов за парковку на газонах
- Сегодня в 14:43Свердловское ЗакСо сдало екатеринбургскую телебашню
- Сегодня в 13:50В Донецке провозгласили создание Малороссии
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?