Депутаты Госдумы одобрили закон о штрафах за клевету в соцсетяхСегодня в 09:47
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На профильном комитете.
Законопроект, предполагающий введение многомиллионных штрафов за распространение недостоверной информации в социальных сетях, включен в повестку заседания Государственной думы России, которое состоится 19 июля.
"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единогласно одобрил концепцию законопроекта, обязывающего соцсети удалять незаконные материалы, и рекомендовал Госдуме его принять. Коллеги посчитали, что возникшие вопросы можно решить ко второму чтению", - пояснил на своей странице в Facebook соавтор документа Андрей Альшевских.
Законопроект предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за размещение недостоверной информации в соцсетях. Для юридических лиц штраф может достигать 50 миллионов. Данная инициатива вызвала серьезный общественный резонанс даже несмотря на то, что на рядовых пользователей соцсетей авторы документа обещали не распространять его нормы, передает "Уралинформбюро".
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Вообще-то, статья в УК РФ за клевету есть. А то, что приняли эти неумные депутаты -это способ расправы над неугодными. Потому что недоказанная правда по их понятиям -это тоже клевета. И это способ прекращения свободы слова. А такого даже в СССР не было. Там сажали за высказывания, противоречащие принятой идеологии. Но недоказанная правда не была основанием считать её клеветой, тем более, если недоказанная правда была очевидной.ответить
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