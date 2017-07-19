Их ждет собеседование.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Озерска отобрала троих претендентов на должность. В список вошли сити-менеджер ЗАТО Евгений Щербаков, местный депутат Максим Алушкин и руководитель группы в производственно-техническом отделе ПО "Маяк" Андрей Ухтеров.

Основной этап конкурса состоится 20 июля. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, кандидаты представят свои программы и ответят на вопросы членов комиссии. По итогам собеседования с претендентами будут определены победители, из числа которых озерские депутаты затем выберут главу.