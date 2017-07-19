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Носов замкнул пул кандидатов на пост мэра Нижнего ТагилаСегодня в 14:18

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Он стал пятым претендентом.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы в городскую избирательную комиссию - единоросс стал последним на настоящий момент кандидатом, вступившим в борьбу за кресло мэра города.

Как пояснила "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Лидия Брызгалова, помимо Носова за пост решили побороться директор нижнетагильского машиностроительного техникума Владислав Потанин (КПРФ), бизнесмен Евгений Рохлин ("Партия роста"), коммерческий директор ООО "Актив" Ильдар Раинбаков (ЛДПР) и руководящий общественным движением "Тагил без ям" студент Никита Чапурин ("Патриоты России").

Выборы главы Нижнего Тагила состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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