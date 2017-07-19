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Террористов лишат российского гражданстваСегодня в 14:12

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Если у них есть еще одно.

19 июля 2017 года Государственная дума единогласно приняла в третьем чтении закон о лишении гражданства России иностранцев, осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям Уголовного кодекса.

Лишать подданства РФ будут не всех поголовно, а только тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения, передает "Уралинформбюро".

Этот же закон вводит для иностранцев присягу при вступлении в российское гражданство и упрощает получение паспорта РФ для украинцев.

Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Теперь его предстоит одобрить Совету Федерации и главе государства.

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