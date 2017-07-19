Минюст РФ вступил в спор Ройзмана и ЦИК о губернаторских выборахСегодня в 16:25
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В Свердловской области.
Министерство юстиции России разделило позицию ЦИК РФ в вопросе о легитимности выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области членами федерального бюро партии "Яблоко".
Как пояснил 19 июля член Центризбиркома Евгений Шевченко, свою позицию Минюст отразил в ответе на запрос комиссии. "Бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии", - процитировал Шевченко ответ министерства.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был выдвинут на пост губернатора Свердловской области 21 июня по решению федерального бюро партии "Яблоко". Этому предшествовал скандал в региональном отделении, которое отказалось выдвигать одиозного политика на конференции 17 июня и фактически прекратило свое существование, поскольку значительная часть членов покинуло ряды партии.
Действия федерального руководства "Яблока" подверглись критике Центризбиркома. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала "яблочникам" перерегистрировать членов свердловского регионального отделения партии и повторно выдвинуть своего кандидата в губернаторы от их лица.
18 июля Евгений Ройзман заявил, что снимается с выборов, но не из-за нарушений при выдвижении, а поскольку не сумел собрать нужного количества подписей депутатов в местных думах Свердловской области (от 126 до 132) для преодоления муниципального фильтра.
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