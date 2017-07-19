Для организаторов и участников.

В Государственной думе России 19 июля был принят в третьем, окончательном, чтении закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней, с которыми избиратель может многократно проголосовать за определенного кандидата, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, за повторную выдачу избирательных бюллетеней предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет. За получение таких бюллетеней будут штрафовать на 300 тысяч рублей или сажать на срок до 3 лет.

Если эти преступления совершены группой людей, каждого предлагается наказывать штрафом до 700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

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