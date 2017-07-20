Претендовавшего на пост президента США.

У американского сенатора Джона Маккейна, известного своим негативным отношением к России и политике президента РФ Владимира Путина, диагностирован рак головного мозга, сообщает CNN.

Анализ тканей, проведенный после удаления сгустка крови над левым глазом, показал, что к этому образованию имеет отношение первичная глиобластома. Сейчас Маккейн проходит послеоперационную реабилитацию в Аризоне. Врачи тем временем рассматривают возможные варианты лечения онкозаболевания.

Следует отметить, что ранее у Маккейна несколько раз обнаруживали меланому (рак кожи), но тогда от новообразований сенатору удалось благополучно избавиться, передает "Уралинформбюро".

Джон Маккейн впервые был избран сенатором в 1986 году. В 2008-м претендовал на пост президента США от республиканцев, однако проиграл Бараку Обаме.