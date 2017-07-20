В России.

Наказание за вербовку террористов в России могут ужесточить до пожизненного заключения. Соответствующий законопроект внес 20 июля 2017 года в Госдуму первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, пишет ТАСС.

Депутат предлагает квалифицировать организацию хотя бы одного из преступлений террористической направленности, а также подготовку, склонение, вербовку и/или иное вовлечение лица в их совершение по ч.4 ст.205.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы, передает "Уралинформбюро".

Аналогично, по мнению А.Шхагошева, следует карать и за руководство совершением теракта и финансирование терроризма.

Инициатива призвана усилить борьбу с вовлечением новобранцев в террористическую деятельность. В настоящий момент вербовщикам в России грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.