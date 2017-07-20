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У екатеринбургского депутата нашли счет в иностранном банкеСегодня в 15:49

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Прокуратура требует устранить нарушение.

Свердловская прокуратура нашла у депутата Екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина счет в иностранном банке. Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений.

"При этом Гаранин является зампредседателя комиссии по здравоохранению. А у нас в законодательстве говорится, что если депутат занимает какую-то должность в думе, он не может иметь счета в иностранных банках. Представление мы направили, сейчас ждем реакцию", - сказала "Уралинформбюро" официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Следует отметить, что нарушения при заполнении декларации о доходах М.Гаранин допускает не впервые. В частности, весной 2016 года парламентарий сдал отчетность позже установленного срока. Закон данную ситуацию четко не регламентирует: безусловным основанием для лишения мандата является лишь полный отказ от предоставления декларации. В мэрии уральской столицы подвели под опоздание исключительную меру.

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