Торощин опередил оппонентов на выборах свердловского губернатораСегодня в 17:53
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Кандидат первым подал документы на регистрацию.
Депутат Государственной думы России от ЛДПР Игорь Торощин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для регистрации его кандидатом на должность губернатора.
Как пояснил "Уралинформбюро" либерал-демократ, он предоставил профильной рабочей группе облизбиркома 132 листа с подписями муниципальных депутатов. "Рабочая группа предварительно проверила. Пока нареканий нет", - отметил Торощин.
Теперь у специалистов облизбиркома есть 10 дней на тщательную проверку всех бумаг, поданных Торощиным.
Прием документов на регистрацию заканчивается в 18.00 26 июля 2017 года.
Всего на текущий момент, помимо Торощина, на выборы заявились: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ), депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). Также на кресло главы региона претендуют легкоатлетка Олеся Красномовец ("Патриоты России"), бывшая воспитательница детского сада Евгения Чудновец ("Интернациональная партия России"), председатель "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции") и управляющий партнер юридической фирмы "ЮРЛИГА" Иван Волков ("Российский общенародный союз").
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