"Единая Россия" выделит регионам 600 миллионов на выборы-2017 Сегодня в 11:27
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Среднему Уралу достанется меньше, чем Удмуртии.
В рамках избирательной кампании 2017 года региональным отделениям "Единой России" будет выделено 600 миллионов рублей. Об этом в интервью "Известиям" сообщил секретарь генсовета партии Сергей Неверов.
По его словам, деньги пойдут на реализацию предвыборной стратегии кандидатов в губернаторы, а также претендентов на депутатские мандаты муниципального и регионального значения.
"Это наше принципиальное решение, у нас есть возможность сделать это за счет тех средств, что мы как партия получаем по итогам выборов в Государственную Думу, а также за счет средств, получаемых от жертвователей", - подчеркнул Неверов.
Объемы бюджетного финансирования партий зависят о количества мест, которое они заняли в нижней палате парламента РФ по итогам последних выборов. "Единая Россия", имеющая в Госдуме парламентское большинство, с 2017 года ежегодно получает из казны 5,6 миллиарда рублей – на 2,6 миллиарда больше, чем в предыдущие годы.
В среднем отделениям выделено по 10-20 миллионов рублей. Однако в некоторых регионах местное законодательство позволяет расходовать на избирательные кампании значительно большие суммы партийных денег. Так, на выборы глав Севастополя и Удмуртии будет направлено по 50 миллионов рублей. Сколько выделят свердловским единороссам, Неверов не уточнил. Не стал называть сумму и секретарь реготделения ЕР на Среднем Урале Виктор Шептий.
"Мы это решим в рамках финансово-хозяйственной деятельности партии. У нас есть избирательный кодекс, который определяет, в каких размерах партия может наполнять фонды кандидатов от партии. Вот в этих рамках мы и действуем, исключительно в соответствии с избирательным законодательством", - пояснил Шептий в беседе с "Уралинформбюро".
Согласно избирательному кодексу Свердловской области, избирательный фонд кандидата в губернаторы может наполняться деньгами самого претендента и выдвинувшего его политического объединения, а также пожертвованиями граждан и юрлиц.
Потолок вложений для кандидата закреплен на отметке в 20 000 рублей, партийных денег может быть вложено до 1 миллиона. Добровольные пожертвования не должны превышать 10 000 с человека и 1 миллиона с юрлица.
В случае с выборами муниципальных депутатов имеется деление на тех, кто выдвигается по одномандатным округа и тех, кто идет по списку. В избирательный фонд одномандатника сам кандидат может внести от 800 рублей до 20 000 рублей (в зависимости от числа избирателей в округе), партия – от 40 000 до 1 миллиона рублей, 1 жертвователь – от 400 рублей до 10 000, 1 юрлицо – от 40 000 до 1 миллиона.
Если речь идет о списке партии на выборах в муниципальную думу, внесенные в него кандидаты могут вложить в избирательный фонд от 800 рублей до 20 000, партия - от 40 000 до 1 миллиона, жертвователь – до 10 000 рублей, юрлицо – до 100 тысяч рублей.
Соответственно, финпомощь партии свердловским единороссам хоть и может исчисляться миллионами, но не достигнет по объемам поддержку медведей той же Удмуртии.
Следует отметить, что "Единая Россия" поможет региональным однопартийцам не только деньгами, но и "лицами". В период августовской агиткампании по городам и весям России поедут наиболее известные депутаты Госдумы, в том числе трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и народный артист СССР Иосиф Кобзон.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов. По последним данным, побороться за депутатские мандаты решили 1324 человека, причем почти половина из них – самовыдвиженцы.
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