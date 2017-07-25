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Евросоюз "отомстит" США за антироссийские санкции24 июля в 17:07

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Оберегая своих бизнесменов.

26 июля комиссия Евросоюза рассмотрит возможность ответа на принятие в США закона об экономических санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.

На сегодняшний день рассматривается 2 варианта ответных действий, пишут федеральные СМИ со ссылкой на The Financial Times. В частности, европейцы могут попробовать добиться от президента США Дональда Трампа обещания исключить западные компании из-под действия закона. Другим вариантом может стать одностороннее признание мер Вашингтона недействительными на территории Евросоюза.

Стоит напомнить, что ограничительные меры призваны "наказать" Россию за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году, якобы аннексию Крыма, а также поддержку правительства Сирии, передает "Уралинформбюро".

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