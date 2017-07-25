×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


США рассекретили данные об убийстве КеннедиСегодня в 08:44

  • Текст

Об Освальде рассказал экс-сотрудник КГБ.

Национальный архив США опубликовал около 4000 документов, проливающих свет на обстоятельства гибели 35-го президента страны Джона Кеннеди, передает "Уралинформбюро".

В числе прочего общественности представлены показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко, который в 1959-1962 годах вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР.

Из числа опубликованных документов 441 ранее был полностью засекречен. Остальные публиковались частично.

Носенко являлся сотрудником Второго главного управления КГБ СССР, в органах госбезопасности он служил с 1953 года. В 1964-м попросил у представителей ЦРУ политического убежища в США. Через некоторое время пополнил ряды американской разведки.

Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд, якобы стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Через 2 дня после гибели президента Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Обстоятельства смерти Кеннеди до сих пор вызывают споры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×