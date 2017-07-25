США рассекретили данные об убийстве КеннедиСегодня в 08:44
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Об Освальде рассказал экс-сотрудник КГБ.
Национальный архив США опубликовал около 4000 документов, проливающих свет на обстоятельства гибели 35-го президента страны Джона Кеннеди, передает "Уралинформбюро".
В числе прочего общественности представлены показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко, который в 1959-1962 годах вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР.
Из числа опубликованных документов 441 ранее был полностью засекречен. Остальные публиковались частично.
Носенко являлся сотрудником Второго главного управления КГБ СССР, в органах госбезопасности он служил с 1953 года. В 1964-м попросил у представителей ЦРУ политического убежища в США. Через некоторое время пополнил ряды американской разведки.
Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд, якобы стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Через 2 дня после гибели президента Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.
Обстоятельства смерти Кеннеди до сих пор вызывают споры.
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