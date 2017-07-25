Готовясь к выборам.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников, претендующий на получение должности на постоянной основе, 25 июля подал в краевой избирком список потенциальных сенаторов и подписи муниципальных депутатов в свою поддержку.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель избирательного штаба главы региона Игорь Лобанов, для Совета Федерации от Пермского края Решетников подготовил, как полагается, три кандидатуры. Это действующий сенатор от региона Андрей Климов, глава Перми Дмитрий Самойлов и гендиректор АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Алексей Андреев.

Согласно избирательному законодательству, список из трех фамилий, которые могут стать сенаторами, должен предоставить каждый кандидат в губернаторы. Победителю выборов уже на следующий день после подведения итогов голосования предстоит окончательно определиться с именем будущего члена Совета Федерации РФ.

Стоит отметить, что сдача документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Пермского края началась 21 июля. Сегодня Максим Решетников стало первым и пока единственным претендентом.

Кроме того, претенденты на губернаторское кресло должны заручиться поддержкой как минимум 237 муниципальных депутатов. При этом максимальное число собранных подписей - 245. Именно столько Решетников предоставил в региональный избирком.

Пермская избирательная комиссия завершит прием документов от кандидатов в губернаторы 26 июля в 18.00.

Выборы главы Прикамья пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017.