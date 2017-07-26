В дело вмешалось посольство России в США.

Россиянина Андрея Еремина сняли с рейса №1588 американской авиакомпании Delta Air Lines из Сиэтла в Атланту.

Как пояснил мужчина на своей странице в Facebook, с ним отказался лететь один из пассажиров: "Потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане. Delta поддержала его".

В авиакомпании озвучили другую версию случившегося. По словам представителя Delta Air Lines, россиянин был снят с рейса за нарушение правил безопасности. "Пассажир прибыл с опозданием, и прорвавшись через закрытую дверь на выходе на посадку, вызвал срабатывание сигнализации. Результатом нарушения правил безопасности стало то, что мужчину допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту", - цитируют заявление федеральные СМИ.

В произошедшем намерено разобраться посольство России в США, передает "Уралинформбюро".

Крым и расположенный на нем Севастополь вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Тогда 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев поддержали воссоединение с Россией. В ряде стран случившееся посчитали аннексией полуострова. Это стало одной из причин введения в отношении России экономических санкций со стороны ЕС и США.