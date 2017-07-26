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Красномовец "сбежала" с выборов губернатораСегодня в 11:54

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Из-за муниципального фильтра.

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Олеся Красномовец 26 июля направила в избирательную комиссию Свердловской области заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона.

Выдвинутой от партии "Патриоты России" бегунье, несмотря на некоторую поддержку в территориях, не удалось преодолеть муниципальный фильтр (заручиться поддержкой 126-132 муниципальных депутатов), передает "Уралинформбюро". В ближайшее время спортсменка намерена сосредоточиться на развитии общественных проектов в сфере молодежной политики и популяризации спорта. "Всех призываю быть активными, обязательно идти на выборы и голосовать за наиболее достойного кандидата", - заключила она.

Олеся Красномовец стала первым официально снявшимся с губернаторских выборов кандидатом. Ранее от борьбы отказался мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, однако на днях он через СМИ заявил, что не намерен идти в избирком, чтобы официально сняться с выборов - решение о вычеркивании одиозного политика из списка претендентов на губернаторский пост будет принимать комиссия.

Ранее по теме:
Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах
"Патриоты России" выдвинули в свердловские губернаторы легкоатлетку

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