За липецкие конфеты.

Президента Незалежной Петра Порошенко могут обвинить в государственной измене. 25 июля 2017 года Печерский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против руководителя страны. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель главы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин, передает "Уралинформбюро".

По словам экс-прокурора, Петр Порошенко в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию. И в то же время воевал с ней "на Донбассе как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины".

Ранее СБУ прислала Кузьмину отказ провести расследование по данному факту со ссылкой на то, что работа фабрики Roshen в России не запрещена Украиной.

До этого в "зарабатывании денег на войне" Порошенко обвинила глава парламентской фракции партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Глава Украины обещал продать свой российский актив после победы на президентских выборах в 2014 году. Однако до марта 2017 года липецкий Roshen работал в полную силу, до сих пор его пытается "сбыть с рук" инвесткомпания Rothschild. В апреле производство на фабрике было остановлено по "политико-экономическим причинам", начались сокращения.