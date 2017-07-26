И отменить решение Обамы.

К службе в Вооруженных силах США не будут допускаться трансгендеры - люди, считающие себя представителями противоположного пола. О своем решении глава государства Дональд Трамп заявил на личной странице в Twitter.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал он.

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.

Позже президент США добавил, что военные должны концентрироваться на достижении решительной и сокрушающей победы. В связи с этим они не могут быть "обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров" в армии, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что около года назад тогдашний глава государства Барак Обама разрешил трансгендерам служить в ВС США.