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Трамп намерен "закрыть" армию США от трансгендеровСегодня в 20:03

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И отменить решение Обамы.

К службе в Вооруженных силах США не будут допускаться трансгендеры - люди, считающие себя представителями противоположного пола. О своем решении глава государства Дональд Трамп заявил на личной странице в Twitter.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал он.

Позже президент США добавил, что военные должны концентрироваться на достижении решительной и сокрушающей победы. В связи с этим они не могут быть "обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров" в армии, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что около года назад тогдашний глава государства Барак Обама разрешил трансгендерам служить в ВС США.

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