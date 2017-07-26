....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.
Трамп намерен "закрыть" армию США от трансгендеровСегодня в 20:03
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И отменить решение Обамы.
К службе в Вооруженных силах США не будут допускаться трансгендеры - люди, считающие себя представителями противоположного пола. О своем решении глава государства Дональд Трамп заявил на личной странице в Twitter.
"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал он.
Позже президент США добавил, что военные должны концентрироваться на достижении решительной и сокрушающей победы. В связи с этим они не могут быть "обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров" в армии, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что около года назад тогдашний глава государства Барак Обама разрешил трансгендерам служить в ВС США.
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