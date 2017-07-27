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Из гонки за пост главы Прикамья выбыл главный конкурентСегодня в 16:48

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Максима Решетникова.

Основной противник временного главы Прикамья Максима Решетникова - Константин Окунев оставил борьбу за губернаторское кресло. Он не смог преодолеть барьер муниципального фильтра.

Политик пояснил, что ему нечего отнести в краевой избирком. Окунев смог набрать лишь 160 автографов муниципальных депутатов при установленном минимуме 234.

Об этом кандидат от партии "Города России", бывший депутат Заксобрания и лидер движения "Выбор" рассказал на своей станице в Facеbook, передает "Уралинформбюро".

"Хочу сразу сказать: чудо не произошло, или пока не произошло. Президент молчит. Несмотря на это мы все же собрали около 160 ПЕРВЫХ, ЕДИНСТВЕННЫХ подписей депутатов муниципалитетов Пермского края. Депутатов Земских собраний и городских Дум собрали более 40 в 27 районах (для прохождения муниципального фильтра этих районов должно было быть не менее 36). Сдал же я в избирком только 27 подписей депутатов второго уровня (Земских собраний). Подписи депутатов поселений и более десятка депутатов Земских собраний сдавать не стал, чтобы элементарно не подставлять людей. Зная цинизм и тупость наших чиновников, мы понимаем, что беспрецедентное давление и угрозы в адрес людей, желающих поставить подпись за мое выдвижение, имеет под собой реальную почву. Депутаты поселений наиболее уязвимы и зависимы от административного ресурса и чиновничьего беспредела", - пояснил Окунев (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Кроме того, он опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором заявил о беспрецедентном противодействии административного ресурса. Что делает невозможным честное прохождение муниципального фильтра.

Стоит отметить, что теперь на пост главы Пермского края претендуют 6 человек. Губернатора определят 10 сентября 2017 года.

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