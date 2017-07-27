В правительстве.

Сразу у двух департаментов соцсферы ХМАО-Югра сменились руководители. Соответствующий указ о назначениях подписала губернатор Наталья Комарова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы округа, у руля департамента социального развития встала Светлана Давиденко, сменив Марию Краско, которая с 3 апреля ушла в отставку.

Департамент образования и молодежной политики возглавил Алексей Дренин. К обязанностям он приступит с 8 августа 2017 года. Ранее эту должность занимала Любовь Ковешникова, об увольнении которой стало известно в начале марта 2017 года. Последняя примерно за год до этого стала героиней "карточного" скандала. Во время встречи губернатора Натальи Комаровой с жителями Нижневартовска Ковешникова раскладывала на планшете пасьянс. От карт она отрывалась, когда глава округа просила ее прокомментировать тот или иной вопрос.