×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Хозяйка Югры" тасует кадрыСегодня в 17:18

  • Текст

В правительстве.

Сразу у двух департаментов соцсферы ХМАО-Югра сменились руководители. Соответствующий указ о назначениях подписала губернатор Наталья Комарова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы округа, у руля департамента социального развития встала Светлана Давиденко, сменив Марию Краско, которая с 3 апреля ушла в отставку.

Департамент образования и молодежной политики возглавил Алексей Дренин. К обязанностям он приступит с 8 августа 2017 года. Ранее эту должность занимала Любовь Ковешникова, об увольнении которой стало известно в начале марта 2017 года. Последняя примерно за год до этого стала героиней "карточного" скандала. Во время встречи губернатора Натальи Комаровой с жителями Нижневартовска Ковешникова раскладывала на планшете пасьянс. От карт она отрывалась, когда глава округа просила ее прокомментировать тот или иной вопрос.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×