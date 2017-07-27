×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Наталью Тихонову повысили до главы Асбестовского ГОСегодня в 19:51

  • Текст

Депутаты гордумы.

Главой Асбестовского городского округа избрана действующий сити-менеджер Наталья Тихонова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации ГО.

На прошедшем 27 июля 2017 года заседании 18 из 19 пришедших депутатов проголосовали за ее кандидатуру. Конкуренцию Тихоновой составлял начальник городского отдела культуры Михаил Турыгин.

Прежний глава Асбестовского ГО – председатель думы Андрей Холзаков досрочно ушел в отставку в мае этого года. На тот момент в округе действовала "двуглавая" система управления. Отставка Холзакова позволила народным избранникам вернуть систему, при которой избранный глава наделяется всей полнотой власти.

В ближайшие 2 недели состоится инаугурация Натальи Тихоновой. В это же время с ней расторгнут контракт как с сити-менеджером.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×