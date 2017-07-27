Наталью Тихонову повысили до главы Асбестовского ГОСегодня в 19:51
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Депутаты гордумы.
Главой Асбестовского городского округа избрана действующий сити-менеджер Наталья Тихонова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации ГО.
На прошедшем 27 июля 2017 года заседании 18 из 19 пришедших депутатов проголосовали за ее кандидатуру. Конкуренцию Тихоновой составлял начальник городского отдела культуры Михаил Турыгин.
Прежний глава Асбестовского ГО – председатель думы Андрей Холзаков досрочно ушел в отставку в мае этого года. На тот момент в округе действовала "двуглавая" система управления. Отставка Холзакова позволила народным избранникам вернуть систему, при которой избранный глава наделяется всей полнотой власти.
В ближайшие 2 недели состоится инаугурация Натальи Тихоновой. В это же время с ней расторгнут контракт как с сити-менеджером.
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