Кресло шатается?

Каслинский городской суд признал незаконным решение конкурсной комиссии об исключении из числа кандидатов на пост главы городского поселения Вячеслава Горобца. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть заявление кандидата о его допуске к участию в конкурсе. Сроки пока не уточняются. Этот вопрос - в компетенции конкурсной комиссии, но понятно, что это должно быть сделано в разумные сроки", - уточнили в горсуде.

Как рассказал "Уралинформбюро" сам Вячеслав Горобец, оспорить итоги выборов в целом можно лишь в случае подачи еще одного иска. "Решение, вынесенное судом, устанавливает справедливость того, что меня оболгали, что комиссия приняла незаконное решение. А все остальное (отмена итогов выборов – прим. ред.) зависит уже от последующих действий, захочет ли прокуратура разбираться и так далее".

Кресло главы Каслинского городского поселения освободилось после того, как по требованию губернатора Бориса Дубровского полномочия сложил прежний градоначальник Юрий Скулыбердин. На вакантное место претендовали 4 человека, в том числе первый заместитель главы Вячеслав Горобец. Однако его кандидатура была отклонена на итоговом заседании конкурсной комиссии - ее участники усомнились в подлинности диплома военного училища Горобца. В итоге мэром стала Екатерина Васенина.