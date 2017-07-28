У некоторых меньше миллиона.

Евгений Куйвашев оказался самым "богатым" из шестерки претендентов на пост губернатора Свердловской области. Согласно данным, обнародованным региональным избиркомом, в фонд кандидата от "Единой России" поступило 15,941 миллиона рублей.

Большая часть из этих денег – 9,896 миллиона была пожертвована некими юридическими лицами. Без малого 5 миллионов из них комиссия не пропустила, посчитав, что имеются нарушения в процедуре финансирования кампании. Таким образом, избирательный фонд Куйвашева составил 10,965 миллиона рублей.

В фонд коммуниста Алексея Парфенова пришло 3,5 миллиона рублей, но 1 миллиона его также лишили из-за нарушений. Выдвинутый "пенсионерами" Дмитрий Сергин отчитался о поступлении в фонд 1,31 миллиона рублей.

У оставшейся тройки претендентов в избирательные фонды внесено меньше миллиона. У эсера Дмитрия Ионина – 307 тысяч рублей, у либерал-демократа Игоря Торощина – 290 тысяч, у выдвиженца "зеленых" Константина Киселева – 270 тысяч.

Часть средств кандидаты уже израсходовали. В частности, на организацию сбора подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Дороже всего эта процедура обошлась Киселеву (192,25 тысячи рублей), дешевле всего – Куйвашеву (172,89 тысячи).

По последним данным, на счете Куйвашева остается 6,822 миллиона рублей, Парфенова – 2,02 миллиона, Торощина – 100 тысяч, Сергина – 92,5 тысячи, Киселева – 77,7 тысячи, Ионина – 120 рублей.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.



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