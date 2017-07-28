Генконсульство США в Екатеринбурге ждет сокращение Сегодня в 17:35
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Штата дипломатов.
К 1 сентября 2017 года количество дипломатических и технических сотрудников, которые работают в посольстве США в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно сократится до 455 человек. Об этом заявил МИД РФ.
В документе, опубликованном на сайте ведомства, уточняется, что таким образом количество американских сотрудников будет приведено "в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США". Кроме того, с 1 августа будет приостановлено использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору
Эти меры стали ответом на одобрение 27 июля Конгрессом США "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Теперь данный документ ждет визы Дональда Трампа.
В преддверии голосования в Конгрессе президент России предрек ответные контрмеры. "Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", — заявил Владимир Путин.
В генеральном консульстве США в Екатеринбурге не смогли оперативно предоставить редакции информацию о том, как сократится дипмиссия на Урале.
В свою очередь после получением американским послом Джоном Теффтом ноты МИД РФ официальный представитель Посольства США в Москве Мария Олсен заявила "Уралинформбюро": "Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения".
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