Двое оказались не у дел.

В Пермском крае два кандидата из семи выбыли из предвыборной гонки за губернаторское кресло. Муниципальный фильтр "отсеял" Олега Хараськина и Константина Окунева. Они не набрали нужное число достоверных подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Константин Окунев ("Города России") представил всего 27 подписей, рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь избиркома Прикамья Валерия Рыжова. Главный конкурент временного главы региона Максима Решетникова сообщил о своем фиаско накануне.

Олег Хараськин ("Партия Великое Отечество") представил в Избирком положенные 245 подписей, но четыре из них засчитаны не были, так как совпали с росчерками других претендентов. Ему засчитали лишь 49 подписей муниципального уровня при необходимом минимуме в 51.

Впрочем, Хараськину и без того пришлось бы покинуть гонку. Он посетил недостаточное количество муниципальных образований для сбора подписей: 32 вместо минимальных 36.

Борьбу за голоса избирателей в Прикамье продолжают Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Владимир Аликин ("Справедливая Россия"), Андрей Степанов ("Патриоты России") и Олег Постников (ЛДПР).

26 июля краевой избирком завершил прием документов. Кто из кандидатов прошел регистрацию станет известно до 4 августа.