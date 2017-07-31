За это можно сесть на 15 лет.

30 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал ряд резонансных законопроектов. Все они ранее были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации, передает "Уралинформбюро".

Один из документов усиливает уголовную ответственность за доведение, склонение или содействие в совершении самоубийства. Санкции статьи за нарушение закона теперь предусматривают от 8 до 15 лет тюрьмы. Ужесточаются и меры за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных.

Уголовная ответственность ныне ждет и организаторов "каруселей" на выборах. За незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней будут наказывать не только денежными штрафами, но и лишением свободы. Членам избиркомов за подобное преступление грозят штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы, а в ряде случаев – тюремное заключение на срок до 4 лет. За получение бюллетеней наказание иное - штрафы от 100 до 300 тысяч рублей или срок до трех лет.

Кроме того, президент подписал закон о введении ежесуточного 50-рублевого курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2022 годах, а также об отмене провоза бесплатного багажа для пассажиров, которые купили авиабилеты по невозвратному тарифу. По новым правилам, авиакомпании не обязаны предоставлять таким клиентам право на бесплатный провоз багажа весом до 10 килограммов. Закон начнет действовать спустя 60 дней после официального опубликования.

Еще один важный документ, подписанный Путиным, запрещает использования в России так называемых анонимайзеров, то есть интернет-сервисов, которые позволяют просматривать запрещенные сайты. Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора. Почти все нормы вступят в силу с 1 ноября 2017 года, несколько статей начнут действовать с момента публикации.

Зато без запретов и цензуры теперь можно смотреть отечественное кино, признанное общественным достоянием. Его в некоммерческих целях Путин разрешил показывать без прокатного удостоверения. Демонстрировать российские фильмы смогут музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры.

Помимо прочего с 2019 года в России упраздняются дачные товарищества. Вместо них будут возможны только две формы организации: огородническое и садоводческое некоммерческие товарищества. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках – лишь хозпостройки.

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