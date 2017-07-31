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Свердловский избирком "открестился" от запланированных к выборам лотерейСегодня в 14:10

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Хотя не прочь повышать явку.

Лотерей с розыгрышами призов в единый день голосования 10 сентября 2017 года на свердловских избирательных участках не будет. Об этом 31 июля сообщил председатель облизбиркома Валерий Чайников, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"О проведении лотерей я не знаю, но я слышал, что будет проводиться фестиваль ("Уральские самоцветы" - прим.ред.). Он с выборами никак не связан, так как проводится с 1 августа по 10 октября. Может быть, в Свердловской области такое еще не проводилось, но соседние области такую форму привлечения избирателей на участки используют давно. Но никоим образом событие и участие в нем не соотносятся с итогами голосования либо с поддержкой кандидатов", - пояснил Чайников.

Специально под проведение фестиваля "Уральские самоцветы" создан одноименный фонд. Его исполнительным директором назначен Павел Споршев – бывший финдиректор медиахолдинга "Уральский рабочий", причисляемый к команде первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Единственным учредителем фонда в госреестре юрлиц значится Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). Ее представитель рассказал "Уралинформбюро", что фестиваль должен охватить 20 муниципалитетов Свердловской области. В каждом пройдут лотереи с главными призами в виде автомобилей и квартир.

Общую сумму призового фонда в УТПП не назвали, пояснив, что она еще не определена. "Скинуться" на подарки свердловчанам предлагают крупным предпринимателям.

"Средства на призовой фонд планируется аккумулировать от предприятий, предпринимателей нашей области и частных лиц, которые откликнулись на призыв поддержать фестиваль "Уральские самоцветы". Кто-то предложил напечатать афиши, кто-то предложил изготовить сувениры. Все средства подлежат учету и оформлению, согласно действующему законодательству", - заявили в пресс-службе УТПП.

10 сентября 2017 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов.

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