А пост своего председателя отдали его предшественнику.

Собрание депутатов Озерска выбрало сити-менеджера Евгения Щербакова новым главой городского округа. Соответствующее решение было принято 31 июля 2017 года на внеочередном заседании представительного органа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Озерского ГО.

Единственным соперником Щербакова был представитель ПО "Маяк" Максим Ухтеров. Он не получил ни одного депутатского голоса в свою поддержку.

Таким образом, ЗАТО вернулся к одноглавой системе управления – вся полнота исполнительной власти теперь будет сосредоточена в руках бывшего сити-менеджера.

Сегодня же бывший глава ГО Олег Костиков, сложивший полномочия 3 месяца назад, был избран председателем городского собрания депутатов.