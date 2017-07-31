Не все дойдут до голосования.

В Свердловской области каждый 25 кандидат, участвующий в выборах депутатов муниципальных дум – с криминальным прошлым. Из 3 081 человек, зарегистрированных для участия в выборах, 124 имеют судимость, в том числе погашенную. Об этом "Уралинформбюро" рассказал председатель регионального избиркома Валерий Чайников.

"Это люди, имеющие судимости, как за банальные ДТП, так и за разбои. Люди с погашенной или снятой судимостью имеют право участвовать в выборах, но при условии, что, если статья была тяжкая, с момента погашения судимости прошло 10 лет, если особо тяжкая - 15", - напомнил он.

Чайников подчеркнул, что часть осужденных сами начали отказываться от выборной гонки. Кроме того, аннулировать регистрацию кандидатов с сомнительным прошлым просят и партии, которые их выдвинули.

Из общего числа зарегистрированных в облизбиркоме кандидатов, 1021 – самовыдвиженцы, 2066 – представители 11 политических партий. Большинство из них представляют фракции парламентского большинства. От "Единой России" на выборы идет 810 кандидатов, от ЛДПР – 610, от КПРФ – 250 и 237 человек – от "справедливороссов".

По словам Валерия Чайникова, почти в два раза меньше кандидатов, чем в прошлом году выдвинули "зеленые" (6 человек), "пенсионеры" (7 человек) и партия "Родина" (8 человек).

В среднем, на каждый из 796 мандатов претендует 4 кандидата.

Глава избиркома Среднего Урала выразил опасения по выборам в думу Нижнесергинского муниципального образования. Скорее всего, там придется провести повторную избирательную кампанию из-за отсутствия конкуренции.

"На сегодня есть беспокойство по нескольким муниципалитетам, там, где остается два кандидата на 1 мандат, как в Нижнесергинском районе. Боюсь, как бы после рассмотрения документов не пришлось здесь повторные выборы делать из-за отсутствия конкуренции, соответствующей закону", - отметил Валерий Чайников.

Выборы в местные думы 49 муниципалитетов Свердловской области пройдут в единый день голосования 10 сентября, параллельно с выборами губернатора.