Чтобы избавиться от негодования общества.

В администрации президента обсуждают корректировку законодательства о муниципальном фильтре - сборе подписей муниципальных депутатов кандидатами на пост губернаторов регионов. Как сообщают "Известия", чиновники рассматривают 2 варианта изменений.

Речь, в частности, идет о создании "особых условий" для представителей парламентских партий - имеющих в Госдуме хотя бы одного депутата. Они могут быть освобождены от необходимости сбора подписей. Второй вариант послаблений - сбор подписей в электронном варианте через систему МФЦ. Не исключено, что обе новеллы будут претворены в жизнь.

Ранее Комитет гражданских инициатив в докладе, посвященном выборам Госдумы РФ 10 сентября 2017 года, отмечал, что "практически во всех регионах ни одна оппозиционная партия самостоятельно без помощи иных партий не имеет возможностей преодолеть муниципальный фильтр".

Однако у ревизии нормы о муниципальном фильтре есть как сторонники, так и противники. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не нужно торопиться с отменой сбора подписей. А глава ЦИК Элла Памфилова предложила найти этой процедуре замену, способствующую реальной политконкуренции.

"Главный порок нынешнего "фильтра" — он позволяет недобросовестным кандидатам, обладающим административным ресурсом, разного рода манипуляциями избавляться от реальных конкурентов, что и вызывает справедливое негодование общества", - заявила глава ЦИК.

Вероятнее всего, решение по изменению нормы о сборе подписей депутатов если и будет принято, то после избирательного цикла 2017-2018 годов, передает "Уралинформбюро".

Тем временем на Среднем Урале в преддверии губернаторских выборов лишь 7 из 11 выдвинутых кандидатов дошли до избиркома с подписными листами. Четверо из них - "пенсионер" Дмитрий Сергин, либерал-демократ Игорь Торощин, эсер Дмитрий Ионин и коммунист Алексей Парфенов - прошли регистрацию. Документы врио губернатора Евгения Куйвашева, представителя "зеленых" Константина Киселева и кандидата от РОНС Ивана Волкова комиссия рассмотрит до 4 августа.

31 июля глава свердловского избиркома Валерий Чайников заявил, что не заметил трудностей с преодолением муниципального фильтра. В регионе, по его словам, из почти 1500 муниципальных депутатов не охвачены подписями оказались 619 представителей городских округов и муниципальных районов, а также 91 депутат городских и сельских поселений.

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