В свердловском Заксобрании составили рейтинг доходностиСегодня в 11:37
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Спикер - не самый богатый.
Заксобрание Свердловской области обнародовало данные о доходах депутатов за 2016 год и принадлежащем им имуществе, сообщает "Уралинформбюро".
Лучше всего финансовые дела в минувшем году шли у Александра Серебренникова. Зампред соцкомитета заработал 88,29 миллиона рублей. Он владеет четырьмя земельными участками (одним – на 50%), тремя жилыми домами (одним – на 50%), двумя квартирами и баней. Автомобилей ни во владении, ни в пользовании, согласно декларации, у депутата нет.
На втором и третьем местах по доходности – Алексей Кушнарев и Анатолий Никифоров, заработавшие в прошлом году 49,88 и 49,62 миллиона рублей соответственно. Кушнарев владеет земельным участком и жилым домом, Никифоров – участком, домом, квартирой, гаражом, Audi S8, мотовездеходом и двумя снегоходами.
Меньше всего в семейный бюджет принес член комитета по молодежной политике Кирилл Некрасов. В его декларации указан годовой доход в 70 967 рублей. В аутсайдерах списка также: Александр Коркин (236 253 рубля), Александр Ладыгин (318 923 рубля), Евгений Лобов (345 000 рублей) и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (558 978 рублей).
Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина вписала в "доходную" графу 4,336 миллиона рублей. Она владеет тремя участками земли, домом, тремя квартирами, гаражным боксом. При этом автопарк спикера поражает своей скромностью: в нем – лишь унаследованный ВАЗ-2106.
А вот Виктор Шептий, занимающий пост первого заместителя Бабушкиной, может разъезжать на BMW X5 или снегоходе. Также у него имеется автоприцеп. В списке недвижимого имущества у главного единоросса Свердловской области: 2 надела земли и 2 квартиры. За 2016 год он заработал 3,96 миллиона.
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