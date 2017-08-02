Которую не пустили на конкурс в 2017 году.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил о внесении правок в регламент конкурса "Евровидение". Об этом сообщается на посвященном мероприятию портале Esctoday.

Решение было принято из-за проблем с организацией конкурса в 2017 году, который проходил в Украине. В страну из-за ранее совершенной поездки в Крым не пустили российскую участницу Юлию Самойлову. Организаторы всерьез рассматривали вариант переноса мероприятия в другое государство, однако так и не решились на этот шаг.

Согласно новым правилам конкурса, с 2018 года в делегации нельзя будет включать людей, имеющих запрет на въезд на территорию страны-организатора "Евровидения", пишет "Уралинформбюро".

Кроме того, корректировка регламента коснулась и графика подготовки к Евровидению - теперь EBU оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.

В 2018 году "Евровидение" будет проходить в Лиссабоне. Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве.

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